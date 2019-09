Empfehlung - Große Ziele: Ambitionierte Gladbachen empfangen Wolfsberg

dpaMönchengladbach Borussia Mönchengladbach startet mit großen Zielen in die Fußball-Europa-League. Trainer Marco Rose nimmt den Wettbewerb sehr ernst und will zum Gruppenstart gegen den Wolfsberger AC am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) kaum rotieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosse-ziele-ambitionierte-gladbachen-empfangen-wolfsberg-319423.html