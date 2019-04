Empfehlung - Große Ehre für Läufer Heinz Stroeve vom SC Union

Emlichheim Heinz Stroeve gilt in Emlichheim als Synonym fürs Laufen. Der Cross- und Langstreckenläufer ist dabei, wenn es auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene darum geht, die Kilometer im Gelände, auf der Bahn oder der Straße abzuspulen. Kürzlich hat das langjährige Mitglied des SC Union seine Laufbahn gekrönt, als beim Crosslauf in Ingolstadt der Titel eines deutschen Meisters der Altersklasse 70 heraussprang. Zuvor war er beim Crosslauf in Löningen Landesmeister seiner Altersklasse geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosse-ehre-fuer-laeufer-heinz-stroeve-vom-sc-union-291813.html