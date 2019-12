Empfehlung - Große DFB-Ehrung für „stille Helden des Fußballs“

Lage Für den niedersächsischen NFV-Ehrenamtsbeauftragten Hermann Wilkens aus Papenburg sind sie die „stillen Helden des Fußballs“: Friedrich Knief aus Lage, Lena Schütten aus Laar und noch neun weitere freiwillig engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Grafschafter Sportvereinen, die der Kreisverband des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) in Lage ausgezeichnet hat. Friedrich Knief vom SV Rot-Weiß Lage wurde im Dorfgemeinschaftshaus vom Kreisvorsitzenden Georg Alferink und der Kreisehrenamtsbeauftragten Kristin Koel als DFB-Ehrenamtssieger geehrt und wird mit seiner Frau Gertrud im März ein „Dankeschön-Wochenende“ in Barsinghausen verbringen. Neuer Grafschafter „Fußballheld“ ist Lena Schütten vom SV Grenzland Laarwald; sie darf im Mai die beliebte Fußballbildungsreise nach Barcelona antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grosse-dfb-ehrung-fuer-stille-helden-des-fussballs-332633.html