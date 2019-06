Große Auszeichnungen für Bültmann und Buhrmester

Heiner Bültmann von der HSG Nordhorn-Lingen wurde von den Kollegen und Managern der 2. Handball-Liga zum „Trainer der Saison“ gewählt. Björn Buhrmester erhält am Sonnabend in Wilhelmshaven die Trophäe für den besten Torwart zum zweiten Mal in Folge.