Empfehlung - Grönefeld/Schuurs stehen in der Runde der letzten Acht

Wimbledon Anna-Lena Grönefeld hat beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der Doppelkonkurrenz zum achten Mal das Viertelfinale erreicht. Die Tennisspielerin aus Nordhorn setzte sich am Montag an der Seite der Niederländerin Demi Schuurs mit 6:4 und 7:6 (9:7) gegen Anna Blinkova (Russland) und Yafan Wang (China) durch. Anna-Lena Grönefeld und Demi Schuurs nutzten nach 110 Minuten Spielzeit ihren fünften Matchball zum Einzug in die nächste Runde. Die deutsch-niederländische Paarung lag im ersten Abschnitt mit 2:3 in Rückstand, zog das Match dann aber auf seine Seite und gewann diesen Durchgang letztlich mit 6:4. Im zweiten Satz hatte die Nordhornerin mit ihrer Partnerin bei 5:3- und 5:4-Führungen jeweils zwei Möglichkeiten, das Match zu beenden; diese blieben aber ungenutzt. Blinkova/Wang erzwangen den Tiebreak, den Grönefeld und Schuurs in der Verlängerung mit 9:7 für sich entschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeldschuurs-stehen-in-der-runde-der-letzten-acht-306724.html