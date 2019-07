Empfehlung - Grönefeld/Schuurs im Eiltempo ins Achtelfinale von Wimbledon

London Anna-Lena Grönefeld und Demi Schuurs haben am Freitag in Wimbledon nicht einmal die Hälfte der Zeit ihres Auftaktsieges benötigt, um das Match der zweiten Runde zu gewinnen. Die Nordhorner Tennisspielerin und ihre niederländische Partnerin eilten in ziemlich genau einer Stunde zum 2:0-Sieg gegen Alicja Rosolska und Astra Sharma. Mit 6:3 und 6:0 zogen sie bei dem Grand Slam Turnier in London ins Achtelfinale der Doppel-Konkurrenz ein. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeldschuurs-im-eiltempo-ins-achtelfinale-von-wimbledon-306244.html