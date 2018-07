Empfehlung - Grönefeld/Atawo in Wimbledon an Position elf gesetzt

London Die Nordhorner Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld ist bei ihrem zwölften Auftritt im Doppel der All England Championships mit ihrer Partnerin Raquel Atawo an Position elf gesetzt. Das deutsch-amerikanische Duo trifft in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon auf die ungesetzten Xenia Knoll aua der Schweiz und Anna Smith aus den USA. Die Doppel-Wettbewerbe beginnen am Mittwoch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeldatawo-in-wimbledon-an-position-elf-gesetzt-241491.html