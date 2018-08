Empfehlung - Grönefeld/Atawo: Fokus auf New York, Singapur im Blick

New York Für Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 28) und ihre amerikanische Partnerin Raquel Atawo (32) hat das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres begonnen, die US Open in New York. Nach dem frühen Ausscheiden des Tennis-Duos bei den drei Vorbereitungsturnieren in Montreal/Kanada, Cincinnati und New Haven sind die Vorzeichen nicht die besten, um in Flushing Meadows wie vor zwei Jahren erneut ins Halbfinale vorzudringen. Dabei wäre ein gutes Abschneiden in New York wichtig, um doch noch das Saisonziel, das WTA-Finale in Singapore, zu erreichen. Aktuell belegen Grönefeld/Atawo beim „Race to Singapore“ Rang elf – aber nur die acht besten Teams qualifizieren sich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeldatawo-fokus-auf-new-york-singapur-im-blick-248226.html