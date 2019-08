Empfehlung - Grönefeld vor US Open: Das Viertelfinale wäre schon toll

New York Mit großer Zuversicht steigen Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn und ihre niederländische Doppelpartnerin Demi Schuurs am Mittwochabend (deutscher Zeit) bei den US Open ein. Vor dem letzten Grand-Slam-Tennisturiner des Jahres in New York hatte es das aktuell achtbeste Duo der Weltrangliste 2018 in fünf Endspiele der WTA-Tour geschafft. „Wir haben auf jeden Fall Ambitionen, auch bei den US Open erfolgreich zu spielen und möglichst weit zu kommen. Wie in Wimbledon das Viertelfinale zu erreichen wäre toll“, sagt Grönefeld, die Nummer 14 der Welt im Frauen-Doppel. In Flushing Meadows sind die beiden an Position fünf gesetzt und treffen zum Auftakt auf die französische Paarung Alizé Cornet und Fiona Ferro. Nach Ansicht von Grönefeld kein leichtes Los: „Inzwischen kann man gegen jeden Gegner gewinnen oder verlieren. Die Leistungsdichte im Frauendoppel ist in den vergangenen Jahren enorm angestiegen.“ Früher hätten oft die selben Teams gewonnen. „Das ist nicht mehr so. Es gibt momentan kein dominantes Doppel, das Feld ist sehr offen“, weiß Grönefeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-vor-us-open-das-viertelfinale-waere-schon-toll-315538.html