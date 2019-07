Empfehlung - Grönefeld verliert Doppel-Viertelfinale von Wimbledon

Wimbledon Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn, die Nummer 21 der Tennis-Doppel-Weltrangliste, hat an der Seite ihrer niederländischen Partnerin Demi Schuurs (8) den Halbfinaleinzug beim Grand-Slam-Turnier im Londoner Stadtteil Wimbledon verpasst. Im Viertelfinale verlor die an Position acht gesetzte deutsch-niederländische Paarung gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Barbora Krejcikova (6) und Katerina Siniakova (4, beide Tschechien) mit 2:6 und 6:7 (1:7).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-verliert-doppel-viertelfinale-von-wimbledon-307084.html