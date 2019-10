Empfehlung - Grönefeld und Schuurs als Sechste auf einem guten Weg

Peking Mit der Viertelfinalniederlage bei den China Open in Peking endet für Deutschlands beste Doppelspielerin Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 12) die Tennissaison – zumindest vorerst. 21 Turniere und zwei Fedcup-Einsätze hat Grönefeld 2019 absolviert, 15 Mal schlug sie an der Seite ihrer niederländischen Partnerin Demi Schuurs (15) auf, den einzigen Turniersieg in diesem Jahr feierte sie allerdings an der Seite der Polin Alicja Rosolska in Charlston/USA.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-und-schuurs-als-sechste-auf-einem-guten-weg-322638.html