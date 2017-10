Empfehlung - Grönefeld und Peschke starten beim WTA-Finale

kro Singapur. Es war bereits seit langem ein erklärtes Ziel von Anna-Lena Grönefeld, beim Saisonfinale der Tennis-Weltranglistentour aufschlagen zu dürfen: Die besten acht Doppelteams der abgelaufenen Saison qualifizieren sich für das WTA-Finale in Singapur und in diesem Jahr sind endlich auch die Nordhornerin und ihre tschechische Partnerin Kveta Peschke dabei. „Es ist ein tolles Gefühl“, freut sich Grönefeld auf ihr Debüt in Singapur, „nach 15 Jahren auf der Tour hat es endlich geklappt.“ Vor vier Jahren war sie schon einmal auf dem Sprung zur inoffiziellen WTA-Weltmeisterschaft. „Damals sind wir sozusagen auf den letzten Metern knapp gescheitert und im Jahr drauf wurde der Kreis auf acht Teams erweitert, für uns damals ein Jahr zu spät“, erinnert sich die 32-jährige Nordhornerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-und-peschke-starten-beim-wta-finale-210431.html