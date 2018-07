Empfehlung - Grönefeld und Farah verlieren Marathonmatch in Wimbledon

London Für Anna-Lena Grönefeld ist das Rasentennisturnier in Wimbledon beendet. Nach dem Zweitrunden-Aus im Doppel an der Seite von Raquel Atawo ist die Nordhornerin auch im Mixed mit Robert Farah gescheitert. Die 33-Jährige und der Kolumbianer, die in der ersten Runde ein Freilos hatten, verloren am Montag ein an Spannung und Dramatik kaum zu überbietendes Marathonmatch gegen Jamie Murray (Großbritannien) und Viktoria Azarenka (Weißrussland). Nach 2:41 Stunden auf dem Centre Court an der Londoner Church Road zogen Grönefeld und Farah, die an Position sieben gesetzt waren, mit 6:7, 7:6 und 5:7 den Kürzeren.(...)