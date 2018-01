Empfehlung - Grönefeld und Atawo erreichen in Melbourne Runde drei

gn Melbourne. Anna-Lena Grönefeld und Raquel Atawo haben bei den Australian Open auch die zweite Runde des Doppel-Wettbewerbs souverän gemeistert. Die Nordhorner Tennisspielerin und ihre amerikanische Partnerin benötigten in Melbourne nicht einmal eine Stunde, um die dritte Runde beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu erreichen. In nur 53 Minuten besiegte das an Position zwölf gesetzte Duo das japanische Paar Eri Hozumi und Miyu Kato mit 6:1, 6:1. In der dritten Runde treffen Grönefeld und Atawo nun auf ein höher eingestuftes Gespann; Su-Wei Hsieh aus Taiwan und Shuai Peng aus China werden an Position acht der Setzliste geführt. Ihr Auftaktspiel in Melbourne hatten die Deutsche und die Amerikanerin gegen die beiden ungesetzten Australierinnen Astra Sharma und Belinda Woolcock mit 7:6 und 6:3 gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-und-atawo-erreichen-in-melbourne-runde-drei-222330.html