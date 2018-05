Empfehlung - Grönefeld und Atawo bejubeln ersten gemeinsamen Sieg

kro Stuttgart. Mit Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 20) hat sich auch im vierten Jahr in Folge eine Deutsche in die Siegerliste des Porsche Grand Prix in Stuttgart eingetragen. An der Seite ihrer neuen Partnerin Raquel Atawo (39) aus den USA besiegte die Nordhornerin das Duo Kveta Peschke (Tschechien, 22) und Nicole Melichar (USA, 38) mit 6:4, 6:7, 10:5. „Eigentlich hätten wir schon im zweiten Durchgang den Sack zumachen müssen, spätestens nach der 4:1-Führung im Tiebreak“, resümierte Grönefeld nach dem Match. „Aber wir haben uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und konzentriert und konsequent den Matchtiebreak gespielt“, strahlte die beste deutsche Doppelspielerin nach ihrem 17. Doppeltitel auf der Tour. Grönefeld hat sich bereits 2008 in die Siegerliste in Stuttgart eingetragen, damals an der Seite von Patty Schnyder – amüsanterweise mit einem Sieg gegen Kveta Peschke/Rennae Stubbs. In den vergangenen Jahren hat Grönefeld an der Seite von Peschke aufgeschlagen, in Stuttgart schafften sie es allerdings nie gemeinsam ins Finale. „Da war immer im Halbfinale Schluss“, so die 32-jährige Nordhornerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-und-atawo-bejubeln-ersten-gemeinsamen-sieg-234308.html