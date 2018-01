Empfehlung - Grönefeld spielt bei Australian Open mit Raquel Atawo

gn Melbourne. Wenn Anna-Lena Grönefeld in den nächsten Tagen zu ihrem ersten Grand-Slam-Duell des neuen Jahres auf der Tennisanlage im Melbourne-Park antritt, wird sie ein neues Gesicht an ihrer Seite haben: Die Nordhornerin tritt bei ihren mittlerweile 14. Australian Open gemeinsam mit der US-Amerikanerin Raquel Atawo an. In der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz trifft das an Position zwölf gesetzte Duo in der oberen Hälfte auf die ungesetzten Astra Sharma und Belinda Woolcock aus Neuseeland. Der Wettbewerb startet am Mittwoch mit den ersten Partien; das Tableau der Mixed-Konkurrenz wurde noch nicht veröffentlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-spielt-bei-australian-open-mit-raquel-atawo-221881.html