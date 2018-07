Empfehlung - Grönefeld gewinnt in Wimbledon ihr Auftakt-Match

London Tennisprofi Anna-Lena Grönefeld hat die erste Runde im Doppel des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon überstanden: Zusammen mit der US-Amerikanerin Raquel Atawo gewann die Nordhornerin am Donnerstag ihr Auftaktmatch gegen Xenia Knoll und Anna Smith (Schweiz/USA) mit 4:6, 6:3 und 6:3. Im ersten Satz sorgte ein Aufschlagverlust von Grönefeld beim Stand von 2:2 für einen Rückstand. Im zweiten und dritten Durchgang aber brachten jeweils zwei Breaks den Sieg des deutsch-amerikanischen Duos, das in Wimbledon an Position elf gesetzt ist. In der nächsten Runde treffen Grönefeld und Atawo auf den Sieger der Begegnung zwischen Cheng Liang/Shuai Zhang (China) und Tatjana Maria/Heather Watson (Deutschland/Großbritannien). Im Mixed-Wettbewerb tritt Grönefeld zusammen mit dem Kolumbianer Robert Farah an, mit dem sie vor zwei Jahren das Finale von Wimbledon erreichte. An Position sieben gesetzt, stehen sie nach einem Freilos zum Auftakt bereits in der zweiten Runde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/groenefeld-gewinnt-in-wimbledon-ihr-auftakt-match-242003.html