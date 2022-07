© picture-alliance/ dpa

13 Jahre ist es her, dass Mark Knowles von den Bahamas und Anna-Lena Grönefeld in Wimbledon die Trophäen für den Sieg im Mixed in die Höhe stemmten, aktuell misst sich die Nordhornerin im Doppel mit weiteren ehemaligen Weltklassespielerinnen auf dem heiligen Rasen in London. Foto: picture-alliance / dpa, Phil Pott