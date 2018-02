Empfehlung - Grenzland-Frauen sind Bezirksmeister im Futsal

Löningen. Riesen Erfolg für die Fußballerinnen des SV Grenzland Laarwald: Sie sicherten sich am Sonnabend in Löningen die Bezirksmeisterschaft im Futsal. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Endspiel gegen den klassenhöheren TV Jahn Delmenhorst II setzten sie sich mit 5:4 (3:3) nach Elfmeterschießen durch. Die Grenzland-Frauen fahren damit als Bezirksmeisterzur Niedersachsen-Meisterschaft am 4. März nach Salzhausen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grenzland-frauen-sind-bezirksmeister-im-futsal-226088.html