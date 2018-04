Empfehlung - Grenzland-Frauen gewinnen Derby gegen SVW mit 5:2

Vorwald. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Grenzland Laarwald haben das Derby gegen den SV Wietmarschen am Mittwochabend mit 5:2 (2:1) gewonnen. Der Tabellenführer kam allerdings nicht gut ins Spiel. „Wir waren zu Beginn nicht bei der Sache", sagte Trainer Jürgen Gosink, dessen Team dann auch folgerichtig ins Hintertreffen geriet. Annika Timmers traf für Wietmarschen zur Führung. Nach einer halben Stunde wurden die Grenzland-Frauen dann aber stärker. Torjägerin Marissa Altena glich aus, ehe Stefanie Cöper (45.) und Katja Lichtendonk (47.) mit ihren Treffern die Weichenstellung in Richtung des 14. Saisonsieges vornahmen. Im zweiten Durchgang übernahm der SV Grenzland das Kommando, machte Druck und ließ erst nach einem Doppelschlag durch Altena (67., 68.) zum 5:1 in der Endphase wieder etwas die Zügel schleifen. Für den SVW verkürzte Annika Rehring auf 2:5 (78.).