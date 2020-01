Empfehlung - Grenzland erreicht souverän Endrunde um Futsal-Bezirkstitel

LOHNE Die Fußballerinnen des SV Grenzland Laarwald haben sich für die Endrunde der Futsal-Bezirksmeisterschaft qualifiziert. In ihrer Vorrundengruppe erreichten die Spielerinnen von Trainer Jürgen Gosink den Gruppensieg und somit die Qualifikation für die Finalspiele, die am kommenden Sonntag, 2. Februar, in Wildeshausen ausgetragen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grenzland-erreicht-souveraen-endrunde-um-futsal-bezirkstitel-341939.html