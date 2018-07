Empfehlung - Greipel kritisiert Streckenplanung: „Zu viel Spektakel“

. „Ich bin schon siebenmal die Tour gefahren, aber es war noch nie so schwer wie in diesem Jahr“, sagte der 36 Jahre alte Lotto-Soudal-Profi dem ZDF-Morgenmagazin. „Das hat alles viel mit Spektakel zu tun. Für mich ist dieses Spektakel einfach zu viel gewesen in diesem Jahr“, ergänzte der elfmalige Tour-Etappensieger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/greipel-kritisiert-streckenplanung-zu-viel-spektakel-243629.html