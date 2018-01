Empfehlung - Grafschafter Volleyball-Zweitligisten verlieren im Tiebreak

fh Leverkusen/Berlin. Der ganz große Coup ist dem SC Union bei Bayer Leverkusen diesmal nicht gelungen, doch zumindest einen Punkt konnten die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen am Sonnabend nach der 2:3-Niederlage (25:23, 18:25, 25:15, 15:25, 8:15) mit nach Hause nehmen. Zwei Mal legten die Gäste nach Sätzen vor. Doch danach stieß die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann an ihre Grenzen: Der TSV Bayer wurde nun seinem Anspruch als Spitzenteam gerecht, schaffte mit 25:15 im vierten Durchgang zum zweiten Mal den Satzausgleich und legte im Tiebreak souverän nach. Von 6:2 über 11:3 fuhren die Rheinländerinnen am Ende mit 15:8 den Sieg ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-volleyball-zweitligisten-verlieren-im-tiebreak-221661.html