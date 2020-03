/ Lesedauer: ca. 2min Grafschafter Völkerballmannschaften holen Titel in Hage

Kürzlich fand der letzte Spieltag in der Niedersachsenliga im Völkerball in Hage statt. An drei Spieltagen kämpften sieben Damenmannschaften und sechs A/B Jugendmannschaften um den Titel Niedersachsenmeister.