Empfehlung - Grafschafter Vereine geben dem Kreissportbund mehr Geld

Nordhorn Geschäftsführer Frank Spickmann brachte es auf den Punkt: Der Kreissportbund Grafschaft Bentheim wird seinen vielfältigen Aufgaben nicht mehr nachkommen können, wenn er nicht zusätzliches Geld für die Haushalte der Jahre 2019 und 2020 generiert. Weil entgegen den Erwartungen regelmäßige Geldspritzen von den meisten Städten und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit nicht absehbar sind, stimmten die Vertreter aller Grafschafter Sportvereine am Montag beim Kreissporttag im Hotel Rammelkamp mehrheitlich dafür, die Vereinsabgaben an den Kreissportbund um einen Euro pro Mitglied zu erhöhen. Gleichwohl kam diese Beitragserhöhung nicht überall gut an. „Da kommen für die Vereine stolze Summen zusammen“, sagte Gerhard Snieders. Mit Blick auf die 25.000 Euro, die der Landkreis dem KSB im Rahmen eines „Pakts für den Sport“ in diesem Jahr zur Verfügung stellt, sagte der Vorsitzende des größten Grafschafter Sportvereins Vorwärts Nordhorn: „Das ist ein lächerlicher Betrag bei 50.000 organisierten Sportlern in der Grafschaft.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-vereine-geben-dem-kreissportbund-mehr-geld-288811.html