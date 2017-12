Empfehlung - Grafschafter Turnierserie startet Sonntag mit Huesmann-Cup

gn Nordhorn. Mit der zweiten Auflage des Hallenfußballturniers um den Huesmann-Cup startet am kommenden Sonntag, 17. Dezember, die Grafschafter Turnierserie unter dem Hallendach. Bei dem von Sparta 09 Nordhorn ausgerichteten Wettbewerb werden auch die ersten Punkte im Qualifikationsrennen für das in der zweiten Januarwoche stattfindende Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim vergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-turnierserie-startet-sonntag-mit-huesmann-cup-218129.html