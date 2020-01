Empfehlung - Grafschafter Trio erreicht geschlossen die Endrunde

Schüttorf Das Grafschafter Trio hat zum Auftakt des Hallenfußballturniers um den Vechte-Cup geschlossen die Endrunde erreicht. Die Volksbank-Gruppe am Dienstagabend in der schwach besuchten Vechtehalle wurde zwar vom SC Spelle-Venhaus dominiert, der mit 13 Punkten als Gruppensieger seiner Favoritenstellung gerecht wurde. Doch hinter dem emsländischen Oberligisten schafften auch Vorwärts Nordhorn (10), Gastgeber FC Schüttorf 09 (9) und der VfL Weiße Elf (7) den Sprung unter jene zwölf Teams, die am Freitag ab 18 Uhr in zwei Sechsergruppen die Finalisten unter sich ausmachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-trio-erreicht-geschlossen-die-endrunde-338326.html