Grafschafter Trio erreicht die Endrunde

Am ersten Tag des Hallenfußballturniers des SV Grenzland um den Volksbank-Cup gewann der niederländische Vertreter SV Pesse als einziges Team alle drei Spiele. In die Endrunde am Sonntag zogen auch Olympia Uelsen, SV Veldhausen 07 und SV Hoogstede ein.