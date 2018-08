Empfehlung - Grafschafter Tennistalente triumphieren

Karlsruhe Die Nordhorner Tennistalente Josy und Emma Daems (beide TV Sparta 87) sowie Leonie Möller (SV Vorwärts) haben großartig beim Deutschlandfinale der weltweiten Jugendturnierserie „Champions Bowl“ aufgespielt. Zwei Titel und ein dritter Platz waren die herausragende Bilanz. Josy Daems siegte in der U12- und Leonie Möller in der U14-Konkurrenz. Emma Daems wurde Dritte (U12) und qualifizierte sich wie ihre Kaderkolleginnen für das Weltfinale in Umag (Kroatien).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-tennistalente-triumphieren-245214.html