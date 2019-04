Empfehlung - Grafschafter Talente mischen nicht nur mit

Nordhorn Das Jugendländermasters der Deutschen Pétanque-Jugend (DPJ) auf dem Gelände von Nino Sport in Nordhorn war eine Erfolgsgeschichte. Organisatorisch lief alles nach Plan, sportlich trumpften die Grafschafter Talente mit zwei Niedersachsen-Teams auf, nur der Regen sorgte am ersten Turniertag für einen Wermutstropfen. Regenschirme prägten das Bild am Sonnabend. Aktive, Betreuer und Zuschauer bewegten sich dick eingepackt auf dem mit Länderfahnen ausstaffierten Vereinsgelände an der Westfalenstraße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-talente-mischen-nicht-nur-mit-294607.html