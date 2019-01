Empfehlung - Grafschafter Masters: VfL Weiße Elf führt Qualifikation an

Emlichheim Für das 14. Grafschafter Hallenmasters vom 10. bis 13. Januar in Emlichheim stehen drei der zwölf Teilnehmer bereits fest: Gesetzt sind die beiden Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn und FC Schüttorf 09 sowie der gastgebende SC Union. Gesucht werden weitere neun Mannschaften, die sich mit guten Ergebnissen bei sieben großen Hallenturnieren in der Grafschaft qualifizieren können. Vier Turniere sind bereits gespielt, sodass einige Mannschaften bereits fest mit einer Teilnahme rechnen können. Der Bezirksligist VfL Weiße Elf etwa führt die Qualifikationstabelle nach seinem Turniersieg beim Huesmann-Cup und Platz zwei beim Matenaar-Cup mit 15,75 Punkten an. Und auch der Kreisligist SV Hoogstede hat bereits bei zwei Turnieren gepunktet und ebenso wie Ligakonkurrent Olympia Uelsen mehr als zehn Punkte auf dem Konto. Die letzten Möglichkeiten, sich für das Masters zu qualifizieren, gibt es am Sonntag in Wietmarschen, Bad Bentheim und Emlichheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-masters-vfl-weisse-elf-fuehrt-qualifikation-an-274773.html