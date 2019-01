Empfehlung - Grafschafter Landesligisten führen Teilnehmerfeld an

Nordhorn Wenn am Donnerstag, 27. Dezember, 16 Mannschaften in das Hallenfußballturnier um den Intersport-Matenaar-Cup starten, dann führen die beiden Grafschafter Landesligisten FC Schüttorf 09 und Vorwärts Nordhorn das Teilnehmerfeld an. Gespielt wird im Nordhorner Euregium, die Endrunde wird am Freitag, 28. Dezember, ausgetragen. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-landesligisten-fuehren-teilnehmerfeld-an-272845.html