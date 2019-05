Grafschafter Jugendfußballer kämpfen um Bezirkspokal-Titel

Die C-Jugendfußballer von Vorwärts Nordhorn haben am Himmelfahrtstag um 11 Uhr Heimrecht gegen den favorisierten Ligakonkurrenten BW Lohne. Die A-Jugend aus der Obergrafschaft tritt bereits am Mittwochabend mit großer Fanunterstützung in Friesoythe an.