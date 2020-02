Empfehlung - Grafschafter Jugendfußball: Vorwärts startet mit 1:0-Sieg

Nordhorn Am vergangenen Wochenende rollte im Jugendfußball bereits wieder der Ball. Eine Woche nach den Finalspielen der Hallenkreismeisterschaft standen auf dem Feld die ersten Nachholspiele auf dem Programm. In der B-Jugend-Landesliga gelang Vorwärts Nordhorn mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die JSG Großefehn ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonhälfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-jugendfussball-vorwaerts-startet-mit-10-sieg-345570.html