Empfehlung - Grafschafter Fußballtalente bejubeln Kreispokalsiege

Samern In der E-Jugend hatte Vorwärts Nordhorn gegen den VfL Weiße Elf die Nase vorn, bei der C-Jugend war Sparta Nordhorn gegen die JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage vom Punkt aus erfolgreich. Eng verliefen auch die Partien bei den A- und B-Jugendlichen. In der höchsten Altersklasse bezwang der SV Vorwärts die JSG Gildehaus/Bentheim mit 2:1, in der B-Jugend entschied die JSG Niedergrafschaft das Finale gegen den VfL Weiße Elf mit 1:0 für sich. Den höchsten Sieg des Tages schoss die F-Jugend des SV Wietmarschen heraus, die im Endspiel tollen Jugendfußball zeigte und gegen Borussia Neuenhaus mit 5:0 gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-fussballtalente-bejubeln-kreispokalsiege-239843.html