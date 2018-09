Empfehlung - Grafschafter Fußball-Landesligisten spielen auswärts

Nordhorn Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn sind am Sonntag (15 Uhr) bei Grün-Weiß Mühlen gefordert. Trainer Henning Schmidt, der den Aufsteiger am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg in Friesoythe beobachtet hat, sagt: „Das wird eine harte Nuss, da ist es wichtig, dass wir mit alle Mann den Nussknacker betätigen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/grafschafter-fussball-landesligisten-spielen-auswaerts-250455.html