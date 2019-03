Gortmann nach acht Monaten wieder auf dem Fußballplatz

Im August hatte sich der Kapitän des Fußball-Bezirksligisten Borussia Neuenhaus schwer am Arm verletzt, jetzt steht er wieder im Kader. Am Freitag ist der 28-Jährige beim Testspiel in Groß Hesepe dabei. In der Liga hat Borussia am Wochenende spielfrei.