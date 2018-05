Empfehlung - Golfer Kaymer in Florida vorzeitig ausgeschieden

dpaPonte Vedra Beach. Kaymer spielte am Freitag (Ortszeit) in Ponte Vedra Beach nur eine 74er-Runde. Mit insgesamt 145 Schlägen hatte der 33-Jährige am Ende des zweiten Tages zwei Schläge zu viel auf seinem Konto, um sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/golfer-kaymer-in-florida-vorzeitig-ausgeschieden-235736.html