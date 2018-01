GN-Sportlerwahl: Riesen-Jubel nicht nur auf der Gala-Bühne

Nordhorn. Die Gewinner der großen GN-Leserwahl sind gekürt: Die Oberliga-Handballerinnen des FC Schüttorf 09 setzten sich ebenso durch wie Zweitliga-Handballer Alex Terwolbeck (Sportler des Jahres), die Suddendorfer Fußballerin Kathrin Bookholt (Sportlerin des Jahres) und Volleyball-Talent Filip John (Nachwuchssportler des Jahres). Die strahlenden Sieger erhielten ihre Trophäen am Freitagabend während der 21. Sportgala der Stadt Nordhorn im festlich geschmückten Euregium. Zuvor hatte der Gastgeber bereits die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus Nordhorn geehrt, zudem erhielten Henrike Hanser Naber (Karateverein Nordhorn) und Gisela Snieders (SV Vorwärts) eine Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement.

Als am Freitagabend um kurz vor halb elf der Name des FC Schüttorf 09 ganz oben auf der großen Videoleinwand aufleuchtete, brandete vor allem an zwei Tischen etwas weiter hinten im Saal großer Jubel auf: Die Handballerinnen des Obergrafschafter Vereins – mit einer großer Anhängerschaft in die Kreisstadt gekommen – waren gerade zur GN-Mannschaft des Jahres gekürt worden. Der Handball-Oberligist hat etwa jede dritte aller abgegebenen und gültigen Stimmen auf sich versammelt (35,2 Prozent). Die 09-Frauen machten damit das Rennen vor den Tischtennisspielerinnen des Hoogsteder SV sowie dem Sportakrobatenpaar Jolin Egbers und Jonatan Seifert vom VfL Weiße Elf .

Alex Terwolbeck gewinnt knapp vor Dennis Brode und Maurice Backschat

Auch bei der 21. Sportgala der Stadt Nordhorn hatte GN-Verleger Jochen Anderweit am späten Abend alle Hände voll zu tun, um die Sieger der Leserwahl auszuzeichnen. Die Trophäe für den GN-Sportler des Jahres ging an jemanden, der sich im Euregium bestens auskennt, allerdings eher in kurzen Hosen als im Anzug: Zweitliga-Handballer Alex Terwolbeck von der HSG Nordhorn-Lingen. Er verwies den Fußballer Dennis Brode und Triathlet Maurice Backschat auf die Plätze.

Filip John reist extra aus Berlin zur Ehrung an

Wie auch der derzeit noch verletzte Terwolbeck konnte auch der Nachwuchssportler des Jahres 2017 seine Trophäe persönlich entgegen nehmen: Das Schüttorfer Volleyballtalent Filip John war erst am Abend aus Berlin eingetroffen, wo der Jugend-Nationalspieler das Sportinternat des VC Olympia besucht. John gewann in der Nachwuchs-Kategorie knapp vor der jungen Dressurreiterin Sophie Reef. Auf Rang drei kam der Nordhorner Triathlet Marvin Beckemper. Reef verließ zwar ohne Siegertrophäe das Euregium, dafür hatte die junge Reiterin am Vormittag eine gute Nachricht erhalten, denn sie wurde vom Bundestrainer Dressur in den deutschen Bundeskader berufen.

Überraschung bei den Frauen: Fußballerin Bookholt vor Volleyball-Nationalspielerin

Bei den Sportlerinnen kam das Ergebnis der Abstimmung für viele im Saal überraschend, denn hier machte nicht die aus Emlichheim stammende Volleyball-Nationalspielerin Jennifer Geerties das Rennen, die den Schweriner SC als Kapitänin zur deutschen Meisterschaft führte, sondern die Oberliga-Fußballerin Kathrin Bookholt vom SV Suddendorf-Samern. Auch sie wurde bei der Sportgala von vielen Teamkolleginnen und Freunden aus der Heimat begleitet. Rang drei belegte die Doppel-Weltmeisterin im Fahrsport, Marlena Brenner.

Sportler des Jahres: 1. Alex Terwolbeck (HSG Nordhorn-Lingen, Handball), 2. Dennis Brode (VfL Weiße Elf, Fußball), 3. Maurice Backschat (LC Nordhorn, Triathlon).

Sportlerin des Jahres: 1. Kathrin Bookholt (SV Suddendorf-Samern, Fußball), 2. Jennifer Geerties (Emlichheim/SSC Schwerin, Volleyball), 3. Marlena Brenner (Schüttorf, Fahrsport).

Mannschaft des Jahres: 1. FC Schüttorf 09 (Frauen-Oberliga, Handball), 2. Hoogsteder SV (Frauen-Verbandsliga, Tischtennis), 3. Egbers/Seifert (VfL Weiße Elf, Sportakrobatik).

Nachwuchssportler des Jahres: 1. Filip John (Schüttorf/VC Olympia Berlin, Volleyball), 2. Sophie Reef (RFV Samern, Reiten), 3. Marvin Beckemper (LC Nordhorn, Triathlon).

GN-Sonderpreis: SG Neuenhaus/Uelsen.