Empfehlung - GN-Sportlerwahl: Lebenshilfe erhält Sonderpreis

Nordhorn Es ist wieder so weit: Ab Freitag können die Leser der Grafschafter Nachrichten bei der GN-Sportlerwahl darüber abstimmen, wer die Sportlerin des Jahres, der Sportler des Jahres, die Mannschaft des Jahres oder der Nachwuchssportler des Jahres wird. Die Abstimmung per Papiercoupon und im Internet unter www.gn-online.de läuft bis Dienstag, 18. Dezember. Die Kandidaten in den einzelnen Kategorien stellen wir am Freitag in einer Beilage vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gn-sportlerwahl-lebenshilfe-erhaelt-sonderpreis-268692.html