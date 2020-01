Empfehlung - GN-Sportlerwahl: LC Nordhorn ist der große Gewinner

Nordhorn Bei der Leserwahl der Grafschafter Nachrichten zu den Sportlern des Jahres 2019 war der Leichtathletik-Club Nordhorn der große Gewinner. Langstrecklerin Edith Stiepel (Sportlerin des Jahres), Triathlet Maurice Backschat (Sportler des Jahres) und Mittelstrecke-Talent Rieke Emmrich (Nachwuchssportlerin des Jahres) vom LCN erhielten in ihren Kategorien von den GN-Lesern die meisten Stimmen und erhielten am Freitagabend bei der 23. Sportgala der Stadt Nordhorn von GN-Chefredakteur Guntram Dörr die begehrte Trophäe. Bei den Mannschaften setzten sich für viele überraschend die U20-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim gegen die starke Konkurrenz der Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen und die niedersachsenweit besonders fairen Kreisliga-Fußballer des SV Bad Bentheim II durch. Mit dem Sonderpreis der Grafschafter Nachrichten wurden – wie bereits vorher bekannt – die Grafschafter Sportkegler ausgezeichnet, die in vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft ausgerichtet haben und dabei auch selbst erfolgreich waren. Die Platzierungen der im Einzelnen:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gn-sportlerwahl-lc-nordhorn-ist-der-grosse-gewinner-341395.html