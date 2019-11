Empfehlung - GN-Sportlerwahl: Kandidaten gesucht

Nordhorn Die Leser der Grafschafter Nachrichten können auch dieses Jahr bei einer GN-Sportlerwahl darüber abstimmen, wer sich 2019 Sportlerin, Sportler, Mannschaft und Nachwuchssportler des Jahres nennen darf. Doch zunächst können Vorschläge eingereicht werden. Wer seinen Kandidaten ins Rennen schicken möchte, kann sich bis Sonntag, 17. November, auf folgenden Wegen an die GN-Sportredaktion wenden: telefonisch unter 05921 707327, per E-Mail an die Adresse sport@gn-online.de oder auf dem Postweg: Grafschafter Nachrichten, Sportredaktion, Coesfelder Hof 2, 48527 Nordhorn. Wer jemanden vorschlägt, sollte nicht nur Name und Verein seines Kandidaten einreichen, sondern auch eine kurze Begründung, warum dieser es verdient hat, ausgezeichnet zu werden. Danach wird die GN-Sportredaktion eine Kandidatenliste zusammenstellen. Die GN-Sportler des Jahres 2019 werden am Freitag, 24. Januar 2020, bei der Sportgala der Stadt Nordhorn im Euregium bekannt gegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gn-sportlerwahl-kandidaten-gesucht-327950.html