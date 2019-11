Empfehlung - GN-Leser wählen Sportler des Jahres

Nordhorn Die Grafschafter Nachrichten suchen auch in diesem Jahr die Sportlerin, den Sportler, die Mannschaft und den Nachwuchssportler des Jahres. Die GN-Leser haben die Qual der Wahl und können ihrem Favoriten zum Sieg verhelfen – und zudem wertvolle Preise gewinnen. Die Abstimmung erfolgt per Wahlcoupon und im Internet. Die Sieger werden bei der Sportgala der Stadt Nordhorn am Freitag, 24. Januar 2020, bekannt gegeben und ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gn-leser-waehlen-sportler-des-jahres-331767.html