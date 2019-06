Empfehlung - „Glücksfall“: Robert Weber spielt für HSG Nordhorn-Lingen

Nordhorn Gerüchte gab es seit Anfang der Woche, jetzt ist es offiziell: Die HSG Nordhorn-Lingen hat den österreichischen Nationalspieler Robert Weber verpflichtet, der seit 2009 für den SC Magdeburg spielte – und sichert sich damit für die nächsten zwei Jahre die Dienste von einem der torgefährlichsten Handballer in der 1. Bundesliga in den vergangenen Jahren. „Das ist ein absoluter Glückfall für uns“, sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann, „aber ich glaube, auch ein Glücksfall für ihn.“ Der Vertrag des 33 Jahre alten Rechtsaußen beim SCM endete nach dieser Saison, er war seit längeren auf Vereinssuche. „Robert wird uns mit seiner großen Qualität weiterhelfen. Wenn dann die Möglichkeit da ist, einen solchen Transfer zu realisieren, dann muss man nicht zwei Mal überlegen“, betont Geschäftsführer Matthias Stroot. Weber passe, so die Vereinsverantwortlichen, in allen Bereichen gut zum Klub – sportlich, menschlich und auch finanziell.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gluecksfall-robert-weber-spielt-fuer-hsg-nordhorn-lingen-304361.html