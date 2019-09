Empfehlung - Gleich zwei Fußballtalente kicken in der A-Jugend-Bundesliga

Nordhorn In dieser Saison sind gleich mehrere Jugendfußballer aus der Grafschaft höherklassig am Ball. Angeführt wird das Feld von Laurens Hammermeister und Jano ter Horst, die mit ihren Vereinen jeweils in der A-Junioren-Bundesliga antreten. Hammermeister spielt mit dem SV Werder Bremen in der Nord-Staffel, ter Horst bekommt es im Westen mit Preußen Münster unter anderem mit dem Nachwuchs von Borussia Dortmund zu tun. Beide spielten zuvor bei der JSG Obergrafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gleich-zwei-fussballtalente-kicken-in-der-a-jugend-bundesliga-320414.html