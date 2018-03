Glanz und Glamour in Brackel: Usain Bolt trainiert beim BVB

Es wird eine Begegnung der besonderen Art: Usain Bolt, der ehemalige Super-Sprinter der Leichtathletikszene, wechselt das Metier und schnürt die Fußballschuhe. „BVB, mach' dich bereit für Freitag“ - so kündigt der 31-Jährige seine Stippvisite in Dortmund an.