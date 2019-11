Glandorf: Schön, noch einmal in Nordhorn zu spielen

Zwischen 1999 und 2009 reifte Holger Glandorf in Nordhorn zu einem Weltklasse-Handballer, doch längst ist er in Flensburg zu Hause. In seiner letzten Saison als Spieler freut er sich besonders auf das Duell am Donnerstag bei seinem Ex-Klub.