Empfehlung - Gewinnt Göhlfennen erneut?

jk Isterberg. Die große Reithalle des Reit- und Fahrvereins Isterberg steht ab Donnerstag für vier Tage im Zeichen des großen Springsports. Mit Christof Kauert vom Schönebecker SC hat auch der Vorjahressieger im Großen Preis sein Kommen angesagt. Kauert siegte in drei der vier schweren Springen. Der Große Preis wird in diesem Jahr in einem Drei-Sterne Springen entschieden. Mit vollen Starterfeldern in sämtlichen Prüfungen präsentieren sich die erfahrenen Isterberger als erstklassiger Veranstalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gewinnt-goehlfennen-erneut-209760.html