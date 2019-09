Empfehlung - Gespannfahrer Jörg Zwiers vertritt Deutschland bei der WM

Drebkau Der Emlichheimer Gespannfahrer Jörg Zwiers startet in dieser Woche mit acht weiteren deutschen Gespannen in der Lausitz. Bei der Weltmeisterschaft der Zweispänner in Drebkau/Brandenburg geht die Weltelite des Fahrsports an den Start. 84 Gespanne aus 24 Nationen nehmen an den Titelkämpfen teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gespannfahrer-joerg-zwiers-vertritt-deutschland-bei-der-wm-318073.html