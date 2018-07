Empfehlung - Gesamtführender Geraint Thomas gewinnt letzte Alpenetappe

. Der Profi vom Team Sky sicherte sich am Donnerstag nach 175,5 Kilometern den Tagessieg im Ziel der 12. Etappe in L'Alpe d'Huez. In der Gesamtwertung liegt er weiter vor seinem zweitplatzierten Team-Kapitän Chris Froome. Der Brite kam als Vierter ins Ziel. Platz zwei sicherte sich der niederländische Zeitfahr-Weltmeister Tom Dumoulin vor dem Franzosen Romain Bardet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gesamtfuehrender-geraint-thomas-gewinnt-letzte-alpenetappe-243564.html